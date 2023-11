Lavoro: Mattarella, 'fuga giovani all'estero patologia cui porre rimedio'**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Lavorare all'estero, per i nostri giovani, è una grande opportunità di crescita umana e professionale e deve essere una scelta libera, non un obbligo di fatto. Se -dopo un percorso formativo in Italia- si è costretti a lasciare il territorio...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Lavorare all'estero, per i nostri giovani, è una grande opportunità di crescita umana e professionale e deve essere una scelta libera, non un obbligo di fatto. Se -dopo un percorso formativo in Italia- si è costretti a lasciare il territorio nazionale per mancanza di occupazione o di soddisfacenti prospettive e, soprattutto, una volta acquisite preziose conoscenze ed esperienze, non si riesce più a tornare, si è di fronte a una patologia, alla quale bisogna porre rimedio. Quando non si riesce a riportare nel nostro Paese professionalità, esperienze, risorse umane, è l'intera comunità che viene impoverita". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Fondazione Migrantes in occasione della presentazione del 'Rapporto italiani nel mondo' 2023.

"Individuare percorsi concreti per garantire, a chi lo desidera, il ritorno in Italia in condizioni di lavoro soddisfacenti, è una sfida fondamentale -rimarca il Capo dello Stato- che le istituzioni e la politica devono saper raccogliere".