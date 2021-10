Lavoro: Mattarella, 'occupazione stabile e di qualità contribuisce a sicurezza'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Una società ad alta intensità di conoscenza è più resiliente e più capace di affrontare i mutamenti. Lavori stabili e di qualità sono anche in grado di contribuire a una maggiore sicurezza. La ripresa non passa da indifferenza o addirittura da indulgenze rispetto alle misure che proteggono i lavoratori da incidenti sui posti di lavoro".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere "Al merito del lavoro" e dei riconoscimenti agli Alfieri.

Con questi ultimi, ha aggiunto il Capo dello Stato, "vorrei dire che l’attenzione all’istruzione e alla ricerca è essenziale per migliorare e aggiornare le competenze, oltre che per ridurre lo scarto tra istruzione e lavoro, tra ricerca e imprese. Forti investimenti in formazione sono indispensabili per favorire l’occupazione di qualità".

"In questo campo, possono fornire un contributo decisivo -ha concluso Mattarella- anche le stesse imprese. Del resto, assistiamo oggi al paradosso di un’occupazione ancora sotto il livello pre-crisi mentre molte aziende segnalano difficoltà nel reperire lavoratori con alcune qualifiche. L’intelligenza e la dedizione al lavoro -qualità esemplarmente rappresentate dalle Stelle al merito del lavoro- sono elemento centrale nel successo delle imprese".