Lavoro: Mattarella, 'precarietà aumenta diseguaglianza con salari bassi'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "La precarietà e la frammentarietà dei contratti" di lavoro "aumenta le diseguaglianze, traducendosi spesso in retribuzioni insufficienti, in un allargamento della platea dei poveri da lavoro, con salari bassi, lavori intermittenti e part time involontari". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Stelle al merito del lavoro.

È dovere inderogabile delle Istituzioni ad ogni livello -ha aggiunto il Capo dello Stato- combattere la marginalità dovuta al non lavoro, al lavoro mal retribuito, al lavoro nero, alle forme illegali di reclutamento che sfociano in sfruttamento, quando non addirittura in schiavitù contemporanee, inammissibili".