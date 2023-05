Lavoro: Meloni, 'governo ha scelto di lavorare per dare risposte a lavoratori'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare, sceglie di lavorare per dare risposte a lavoratori e lo facciamo con una serie di provvedimenti assai articolati. Il più importante è il taglio delle tasse sul lavoro. Abbiamo liberato un tesoretto di 4 mld grazie al coraggio di alcuni provvedimenti, penso al superbonus e alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare al più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni". Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un video girato all'interno di Palazzo Chigi nel giorno del via libera al dl lavoro, un video che si conclude con il presidente del Consiglio che entra nella sala dove sta per avere inizio il Cdm per dare il via alla riunione suonando la campanella.

"Tagliamo il cuneo di 4 punti percentuali, e questo taglio si somma a quello già fatto nella legge di bilancio. Così oggi e fino a fine anno – rimarca Meloni – noi abbiamo un taglio di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35mila euro e 7 per chi ha redditi più bassi, fino a 25mila euro. Una scelta di cui vado profondamente fiera", con tagli delle tasse in busta "che possono arrivare fino a 100 euro in un momento in cui l'inflazione galoppa e il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire che polemizza perfino su questa scelta".