Lavoro: Meloni, 'made in Italy costruito non ostruito in Italia'

(Adnkronos) – "Vogliamo fare del Governo la casa delle imprese e del made in Italy. E voi del made in Italy siete gli interpreti più autentici. Il genio creativo italiano va liberato, non soffocato e imbrigliato dalla burocrazia, perchè made in Italy può essere tradotto con fatto in Italia e con costruito in Italia, spesso però succede che l'iniziale di costruito sia tolta e diventi ostruito in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea della Confesercenti.

"Secondo i dati del World Economic Forum -ha ricordato la premier- il grado di complessità amministrativa che grava sulle imprese in Italia è nettamente superiore rispetto ai nostri competitor; il costo annuo di adempimenti, permessi e pratiche richieste dalla burocrazia è stimato in circa 60 miliardi di euro. Bisogna invertire la rotta".