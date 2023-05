Lavoro: Morgante (FdI), 'con governo Meloni al fianco delle famiglie'

Roma, 2 mag (Adnkronos) - "Giorgia Meloni conferma le promesse elettorali fatte ai cittadini e, nella manovra del Primo Maggio, investe con determinazione sul lavoro e sulle famiglie che sono al centro di ogni iniziativa: dai nuovi strumenti per chi cerca impiego e per chi non può accede...

Roma, 2 mag (Adnkronos) – "Giorgia Meloni conferma le promesse elettorali fatte ai cittadini e, nella manovra del Primo Maggio, investe con determinazione sul lavoro e sulle famiglie che sono al centro di ogni iniziativa: dai nuovi strumenti per chi cerca impiego e per chi non può accedere al mercato del lavoro, alla detassazione del welfare aziendale; dall'assegno unico ai nuovi fondi ai Comuni per i centri estivi dei nostri figli". Lo dice Maddalena Morgante, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili della regione Veneto.

"Con il governo Meloni la famiglia torna protagonista nonostante le ristrettezze del bilancio pubblico. Abbiamo davanti ancora un'intera legislatura per consolidare questo approccio e dare un futuro vero alle famiglie italiane”, aggiunge.