Lavoro: Napoli (Azione), 'governo in direzione opposta rispetto a Mattarella'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "In attesa di conoscere i contenuti del disegno di legge del governo, si può solo esprimere la massima preoccupazione per le anticipazioni della stampa. La presidente Meloni provi a sorprenderci e a smentire le anticipazioni che, se confermate, aprono scenari inquietanti". Così Osvaldo Napoli di Azione.

"Il presidente della Repubblica ha indicato una traiettoria ben chiara e ben diversa per le riforme lavoristiche: ridurre fino ad azzerare il precariato e cancellare i lavori poveri. Se, al contrario, dovesse essere confermata l’intenzione del governo di allungare a 3 o a 4 il numero dei contratti a termine per uno stesso lavoratore, saremmo in presenza di un ulteriore impoverimento sociale. Discorso analogo vale per il fiscal drag o la riduzione delle tasse su pensioni e lavoro".

"Invece di imbastire una polemica stucchevole con il segretario della Cgil Landini, provi la presidente Meloni a trovare risposte all’altezza della sfida. La crescita del Pil è una bella notizia, ma se il governo pensa di sostenerla con l’impoverimento dei salari e il lavoro precario invece che con un’accorta politica di ridistribuzione allora sarà una crescita drogata e destinata ad alimentare tensioni sociali".