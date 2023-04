Lavoro: Nevi (Fi), 'meno tasse, più sviluppo, più occupazione'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Meno tasse, più sviluppo, più occupazione. Questa resta la ricetta di Forza Italia, a partire dalla riduzione progressiva della tassazione per lavoratori e imprese. Solo in questo modo si può stimolare la crescita e far ripartire il Pil, creando...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Meno tasse, più sviluppo, più occupazione. Questa resta la ricetta di Forza Italia, a partire dalla riduzione progressiva della tassazione per lavoratori e imprese. Solo in questo modo si può stimolare la crescita e far ripartire il Pil, creando nuova occupazione e trovando le risorse per aumentare le pensioni. Così come è necessario riformare la disciplina del reddito di cittadinanza allo scopo di costruire un nuovo meccanismo delle politiche attive del lavoro e recuperare quella manodopera della quale in questo momento c’è bisogno". Lo ha dichiarato a Tgcom24 Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia.

"Formare e fare incontrare domanda e offerta, anche attraverso il potenziamento della operatività dei centri per l’impiego – ha proseguito -, diventa fondamentale. Allo stesso modo bisognerà garantire sopravvivenza e dignità a chi è realmente impossibilitato a lavorare".