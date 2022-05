Lavoro: Nisini, 'voucher utili per ripresa e contro nero'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “A ridosso dell’estate, dopo due anni di pandemia che hanno messo a dura prova interi settori tra cui quello turistico, è essenziale riflettere sulla reintroduzione dei voucher. Chi da sinistra, come Fratoianni, li critica, o non comprende come essi siano a tutela non solo dei lavoratori ma anche dei datori di lavoro, o fa polemica sterile per cercare di nascondere la vittoria della Lega sul Fisco.

Abbiamo salvato gli italiani da altre tasse su casa e risparmi e ora lavoriamo per fornire a settori fondamentali per il Paese come commercio, turismo e agricoltura uno strumento utile alla ripresa e alla lotta contro il lavoro nero”. Lo afferma il sottosegretario al Lavoro Tiziana Nisini, della Lega.