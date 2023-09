Lavoro: Orlando, 'governo cancelli riduzione ore formazione'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "In questi giorni, i giornali lo hanno raccontato, è circolata una bozza al Ministero del Lavoro, una bozza di circolare che dà un input: ridurre le ore di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ora voi capite che questa è una scelta a...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "In questi giorni, i giornali lo hanno raccontato, è circolata una bozza al Ministero del Lavoro, una bozza di circolare che dà un input: ridurre le ore di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ora voi capite che questa è una scelta assolutamente in controtendenza rispetto a ciò che sarebbe necessario. Leggiamo tutti i giorni di fatti di cronaca gravissimi che riguardano lavoratori che si fanno male, lavoratori che purtroppo muoiono sui luoghi di lavoro. Oggi il Ministro Calderone ha spiegato che si tratta soltanto di una bozza, che sta riconsiderando questa ipotesi, e però comunque resta un segnale molto sbagliato, che va cancellato subito". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando in un video pubblicato sui social.

"Si aggiunge a scelte che vanno nella direzione anche in questo caso sbagliata. Mi riferisco al fatto di consentire la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata – sottolinea l'ex ministro dem – cioè la possibilità di utilizzare il subappalto all'infinito, diminuendo la possibilità di controllo sulle imprese e quindi il livello di sicurezza. La sicurezza si realizza migliorando la tecnologia, l'organizzazione, ma anche con una cultura, con una conoscenza degli strumenti di prevenzione e degli interventi sul fronte della sicurezza. In particolare i più giovani che si trovano sui luoghi di lavoro hanno bisogno di più formazione, quindi il governo cancelli subito questa indicazione, torniamo a investire secondo le indicazioni che avevamo dato, nella direzione di un aumento dell'investimento sulla formazione a tutti i livelli. È fondamentale per vincere la battaglia della sicurezza sui luoghi di lavoro – conclude Orlando – per consentire che davvero ogni giorno non sia il giorno di una nuova tragedia sui luoghi di lavoro"