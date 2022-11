Lavoro: Orlando (Pd), 'salario minimo cruciale, non è solo equità ma modello di sviluppo'

Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Riteniamo sia urgente inserire nel nostro sistema di regolazione del mercato del lavoro un salario minimo legale". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo in aula Camera sulla mozione del Pd sul salario minimo. Introdurre un salario minimo "non e' sol...

Roma, 30 nov (Adnkronos) – "Riteniamo sia urgente inserire nel nostro sistema di regolazione del mercato del lavoro un salario minimo legale".

Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo in aula Camera sulla mozione del Pd sul salario minimo.

Introdurre un salario minimo "non e' soltanto una scelta di equità, è una scelta per individuare un altro modello di competizione del nostro Paese. Una scelta per costruire un'idea di sviluppo che non sia basata sulla contrazione del costo del lavoro e sull'infedeltà fiscale", ha detto l'ex ministro del Lavoro.

Tra l'altro, Orlando ha chiarito: "Lo dico ai colleghi dell'opposizione: noi non ci mettiamo a piantare le bandierine, votiamo tutti le mozioni che sostengono il salario minimo, perché il fronte deve essere il più ampio possibile e perché è una battaglia cruciale per il futuro del nostro Paese e per il lavoro".