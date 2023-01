Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le risorse per frenare l'aumento dei costi dell'energia non sono sufficienti e contemporaneamente i salari sono fermi al palo. Credo che su questo terreno si possa promuovere una iniziativa unitaria delle opposizioni". Lo ha detto il deputato Pd ed ex...

Roma, 17 gen.

(Adnkronos) – "Le risorse per frenare l'aumento dei costi dell'energia non sono sufficienti e contemporaneamente i salari sono fermi al palo. Credo che su questo terreno si possa promuovere una iniziativa unitaria delle opposizioni". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando in una intervista in onda questa sera su Rainews 24.