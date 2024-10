Lavoro: Osnato (Fdi), 'disoccupazioni ai minimi dal 2007, ennesimo 'effetto Meloni''

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Un altro dato economico molto significativo torna al livello antecedente la crisi finanziaria globale: quello di un tempo in cui l’Italia poteva contare su una congiuntura decisamente migliore di quella odierna. L’ennesimo ‘effetto Meloni’ è sul livello di disoccupazione, il cui minimo fa il paio col record degli occupati". Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando il dato Istat sul rapporto tra disoccupati e forza-lavoro, sceso al 6,2% ad agosto, 0,2 punti in meno di luglio e ai minimi dal 2007.

"I numeri suggeriscono che, rispetto al passato, ci sono più persone che lavorano e meno persone che, pur essendo in grado di svolgere una mansione, non cercano un impiego in quanto destinatarie di un sussidio. Senza fare nomi di movimenti politici, forse è il caso che i colleghi Cinque Stelle riflettano su questi dati – prosegue -. E che dire dei tanti pasdaran del salario minimo, incapaci di comprendere che per il nostro sistema economico sarebbe un autentico boomerang? Ma gli italiani possono stare tranquilli: con il centrodestra al governo, il lavoro c’è, chi produce ne crea di nuovo, e le politiche fiscali adottate lo valorizzano". "La prossima legge di bilancio proseguirà su questa strada di evidente successo", conclude Osnato.