Lavoro: Paita (Iv-Az), 'basta proclami, Renzi tagliò tasse per 25 miliardi'

Roma, 2 mag (Adnkronos) – "Il decreto lavoro è un provvedimento deludente. Ho visto i proclami della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla del più importante intervento degli ultimi decenni. Le ricordo che il governo Renzi aveva tagliato le tasse per 25 miliardi e sul cuneo aveva fatto molto di più. Così come sullo stesso tema era intervenuto il presidente Draghi. Quindi userei toni meno trionfalistici”. Lo ha detto al Tg1 Mattina la presidente del Gruppo Azione-Italia viva Raffaella Paita.

"Nel decreto ci sono anche cose che vanno nella giusta direzione, come il superamento del Reddito di cittadinanza e la reintroduzione di uno strumento che Matteo Renzi aveva voluto, cioè il Reddito di inclusione. Però -ha aggiunto Paita- bisogna vedere se funzioneranno i meccanismi di formazione e i centri per l'impiego, temi per ora poco affrontati dal governo”.