Lavoro: Pallini (M5S), bene incontro Governo sindacati e imprese su smartworking

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "In Commissione Lavoro alla Camera stiamo facendo un buon lavoro nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di lavoro agile e a distanza. Continuano infatti le audizioni". Così la deputata del Movimento 5 Stelle Maria Pallini, relatrice del provvedimento.

"Su un tema così importante fa bene il ministro Orlando ad incontrare sindacati ed imprese e a sollecitare una sempre auspicabile intesa tra le parti. Tuttavia, la strada che deve continuare ad essere percorsa è quella legislativa. Riteniamo, infatti, che una questione di così grande rilevanza nella vita dei cittadini, ossia lo smartworking, debba passare per un democratico dibattito parlamentare tra tutte le forze politiche in campo, che sono chiamate ad offrire visioni e contributi nuovi sul futuro del mondo del lavoro.

Sulla base dell'esperienza degli ultimi anni a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sappiamo che occorre dare maggior sostegno sia a quelle imprese che si avvalgono di processi di lavoro agile sia ai lavoratori a cui vanno riconosciuti i diritti come la parità di trattamento, la disconnessione, la sicurezza sul lavoro e la protezione dei dati. L'iter legislativo proseguirà su questo terreno, arricchendosi via via degli elementi preziosi che emergeranno dal dialogo proficuo con le parti sociali e che saranno tenute in debito conto", dichiara Pallini.