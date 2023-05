Lavoro: Patuanelli, 'da governo visione fantozziana, con taglio cuneo pizza ma senza birra'**

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Fare un decreto che possiamo ribattezzare 'decreto precariato' il primo maggio per dire che loro sono quelli che lavorano tanto, appena tre giorni dopo essere andati sotto alla Camera dei Deputati perché la maggior parte dei loro deputati era in vaca...

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "Fare un decreto che possiamo ribattezzare 'decreto precariato' il primo maggio per dire che loro sono quelli che lavorano tanto, appena tre giorni dopo essere andati sotto alla Camera dei Deputati perché la maggior parte dei loro deputati era in vacanza. Farebbe ridere se nel giorno della Festa dei Lavoratori non avessero approvato un decreto che regolarizza per legge la precarietà, demolendo il decreto Dignità e smantellando il Reddito di cittadinanza. Quella che ha questo Governo è una concezione fantozziana della vita e della società". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli. Segue un post scriptum: "Ps. Ma non preoccupatevi, col taglio del cuneo fiscale vi hanno offerto una pizza (ma senza birra)".