Lavoro: Patuanelli, 'su blocco licenziamenti esaminare singole aziende'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "Partiamo dal fatto che si deve arrivare a fine agosto con il blocco dei licenziamenti, che deve essere accompagnato dalla gratuità della cassa Covid e dalla proroga dello stato di emergenza. Questi tre elementi devono stare assieme.

Quando finisce il blocco, però, non tutti escono nelle stesse condizioni. Più che ragionare per settori, si dovrebbe ragionare sulle singole aziende: quelle che hanno recuperato capacità produttiva, devono poter uscire, chi invece ha ancora difficoltà, deve essere accompagnato". Lo dice il ministro per le Politiche agricole e capo della delegazione M5S, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'La Stampa'.