Lavoro: Pd, 'interrogazione a Urso su azienda Fimer'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Trecento lavoratori della Fimer, azienda italiana di Vimercate specializzata in conversione di energia, da mesi subiscono ritardi o assenza di pagamento degli stipendi e continuano a vivere in una condizione di perenne incertezza a causa del perdurare di una condizione di dissesto finanziario dovuto a cause di mala gestione". È quanto si legge nel testo di un’interrogazione rivolta al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presentata dalla deputata Pd Silvia Roggiani e sottoscritta anche dai parlamentari Vinicio Peluffo e Emiliano Fossi.

Gli interroganti esprimono "grande preoccupazione per la possibilità che, a fronte di una solida offerta di acquisizione come quella presentata da GreyBull, che mette sul piatto 50 milioni di euro, di cui 10 di finanza immediata e che nel progetto ha un partner industriale verificato e autorevole come McLAren Applied, il cda di Fimer stia cercando di far prevalere l’offerta del Family Office Clementy che non ha fornito prove di disponibilità dei fondi, non offre nessuna garanzia di trasparenza né tantomeno prospettive di un reale rilancio aziendale". Per queste ragioni i deputati del Partito democratico chiedono al ministro Urso se non ritenga opportuno "intervenire per tutelare in questa delicata fase i lavoratori della Fimer e la produttività di un’azienda che opera e produce beni strategici per la competitività italiana e per sostenere il processo di transizione ecologica in atto".