Lavoro: QuoJobis cerca 120 hostess e stewards addetti all'accoglienza

Roma, 3 nov. (Labitalia) – Dalle fiere ai convegni, sono ricominciati gli eventi in presenza, ma la pandemia ha imposto procedure per accedere agli spazi leggermente più complesse, a partire dalla verifica del Green Pass. E le ricerche di personale in questo settore sono aumentate.

QuoJobis, agenzia per il lavoro, ricerca a Torino e Roma per aziende operanti nel settore della sicurezza eventi pubblici a Torino e Roma, ben 120 profili fra hostess, steward e addetti all’accoglienza.

In dettaglio si tratta di 70 Hostess e stewards per gli eventi sportivi di Tennis Atp finals e Cppa Davis a Torino: si occuperanno di organizzazione e allestimento dell’evento; assistenza e supporto logistico a sportivi, espositori e pubblico.

Richieste disponibilità a lavorare su turni: 07.00-16.00 e 16.00-24.00 e ottime doti relazionali e di lavoro in team.

A Roma, invece si cercano 50 addetti all' accoglienza preso la Nuova Fiera di Roma. Requisiti: esperienza nel ruolo, buona dimestichezza con i device smart, buona conoscenza lingua inglese, disponibilità turni anche festivi e raramente notturni. Per candidarsi inviare il curriculum vitae attraverso il sito www.Quojobis.it.