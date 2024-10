Lavoro: Rando (Pd), 'ddl su cultura sicurezza in scuole non basta, servono risorse'

Lavoro: Rando (Pd), 'ddl su cultura sicurezza in scuole non basta, servo...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Il disegno di legge oggi in discussione in Senato da solo non basta a promuovere realmente nelle scuole una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non basta perché è stato scritto senza risorse finanziarie aggiuntive e senza il coinvolgimento di chi svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dei lavoratori: le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela.” Lo ha detto la senatrice Enza Rando, responsabile della legalità nella segreteria nazionale del Partito Democratico, intervenendo in Aula durante la discussione sul disegno di legge sull’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'educazione civica.

“È ovvio che non si possa prescindere dalla scuola come punto di partenza dell’educazione a una cultura della sicurezza, ma per restituirle autorevolezza come entità educante non sono sufficienti le sanzioni né leggi spot. Serve un piano strutturale, non iniziative generiche e lontane dalla realtà delle aule”, ha aggiunto Rando.

“Questo Governo continua a inserire temi nell’educazione civica nonostante la bocciatura delle linee guida del Ministro Valditara da parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. La vera questione da affrontare sono la formazione e le risorse per la scuola: se davvero vogliamo parlare di salute, legalità e sicurezza a scuola, parliamo dell'adeguamento di organici e retribuzioni, di formazione dei docenti, di investimenti in scuole che siano strutturalmente affidabili, accoglienti e senza barriere architettoniche. Insomma, serve una chiara volontà politica”, ha concluso.