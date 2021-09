Lavoro: Renzi, 'Dl delocalizzazioni? Non l'ho visto'

Roma, 15 set (Adnkronos) – "Il Dl delocalizzazioni non l'ho visto bene. Ma chi va via è brutto e cattivo è una cosa che si fa da piccini. Il punto è una azienda come la fai a tenere". Lo ha detto Matteo Renzi a Milano, presentando il suo libro.

"E' vergognoso che si licenzi via whatsapp, uno scandalo. Ma devi creare condizioni in cui le aziende sono tranquille dal punto di vista giudiziario e sogno un modello con i lavoratori che partecipano agli utili", ha spiegato il leader di Iv aggiungendo: "Io il comunismo 4.0 non lo voglio. L'idea di disciplinare con un sussidio la lotta alla povertà e con un dl le delocalizzazioni..Sbloccate i cantieri, fate infrastrutture, abbassate il costo del lavoro nel Paese".