Lavoro: Renzi, 'Franchi inaccettabile, necessario non precludere carriera a tutte le donne'

Roma, 12 mag (Adnkronos) – "Molte polemiche per la frase inaccettabile di una imprenditrice, che ha dichiarato preferibile valorizzare solo le donne over 40". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

Rilanciando uno tweet di Marianna Madia, il leader di Iv scrive tra l'altro: "Il mio Governo ha ottenuto molti risultati, sul lavoro, sui diritti civili, sulle riforme.

Ma uno dei dati più belli è che siamo stati un Governo in cui al Quirinale una ministra aveva il pancione e che ha chiuso la propria esperienza dopo aver visto le ministre dare alla luce tre figli in tre anni. Si può essere mamme e fare attività ad alto livello, anzi si deve consentire a tutte le donne di non vedersi preclusa la carriera per la maternità. Forse non è facile come dovrebbe, ma sicuramente è giusto, necessario e doveroso!!".