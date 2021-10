Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “La condivisione degli utili e l’aumento dei salari sono le cose più di sinistra che ho sentito dire in questi mesi. Non il reddito di cittadinanza, il tema sono gli stipendi dei lavoratori e la diminuzione delle tasse sul lavoro come gli 80 euro.

Le tasse non vanno aumentate, il futuro sono i salari non le imposte o i sussidi". Lo ha affermato Matteo Renzi presentando “Controcorrente” ad Anzola dell’Emilia.