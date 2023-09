Roma, 5 set. (Adnkronos) – Sul Job act "ho chiesto un confronto pubblico ma ho l’impressione che Schlein abbia paura di accettare". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Ma soprattutto: gli amici delle enews che votavano Pd perché era la casa del riformismo, come fanno a stare in un partito che tradisce le idee per le quali abbiamo lavorato insieme? Non è una domanda retorica: se qualcuno mi scrive e me lo spiega, mi aiuta", aggiunge il leader di iv.