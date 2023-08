Lavoro: Rizzetto (Fdi), 'apprezzo la proposta di Conflavoro Pmi'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Ho apprezzato la proposta consegnatami da Conflavoro Pmi che punta a incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e a garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato. Una iniziativa che si innesta in un momento di importan...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Ho apprezzato la proposta consegnatami da Conflavoro Pmi che punta a incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e a garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato. Una iniziativa che si innesta in un momento di importante raccolta di idee che verranno poi sintetizzate nel mese di settembre. Ringrazio il presidente Roberto Capobianco per avermi illustrato i contenuti di questo progetto di legge nel corso di un proficuo confronto nel mio ufficio alla Camera. Reputo che su questo testo ci si possa lavorare insieme". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto.