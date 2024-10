Lavoro: Rizzetto (Fdi), 'con questo governo occupazione in crescita'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Ad agosto il numero di occupati ha raggiunto i 24 milioni 80mila. Un risultato che abbiamo raggiunto grazie alle politiche attive del governo Meloni. Come attestano i dati Istat diffusi oggi, l’occupazione è cresciuta rispetto al mese precedente (+45mila unità) ed è evidente anche un incremento di 2,1% (+494mila unità) rispetto ad agosto 2023. Un aumento che coinvolge i dipendenti, sia permanenti – che raggiungono i 16 milioni 106mila – sia a termine, pari a 2 milioni 811mila. Rispetto ad agosto 2023 ci sono stati 516mila dipendenti permanenti in più. Il tasso di occupazione in un anno è salito di 0,8 punti percentuali. Buone notizie anche per gli indici di disoccupazione". Lo scrive in una nota Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia.

"Il confronto del trimestre giugno-agosto 2024 con quello precedente (marzo-maggio 2024) – dice ancora – mostra una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a -97mila unità). Il tasso di disoccupazione giovanile scende di 1,7 punti al 18,3%. Non si tratta di semplici dati statistici, ma è il riflesso del buon operato che in questi mesi abbiamo messo in campo con l’obiettivo di creare un sistema lavorativo più solido e concreto, che guarda alla stabilità dei lavoratori e ad una maggiore produttività delle imprese, funzionali alla crescita economica del nostro Paese".