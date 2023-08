Lavoro: Rizzetto (Fdi), 'cresce l'occupazione grazie alla nostra attività di governo'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Prosegue la costante crescita dell’occupazione in Italia e lo dimostrano, ancora una volta, i dati Istat. A giugno l'occupazione è cresciuta di +0,3%, pari a +82mila unità, per uomini e donne, per tutte le classi d'età e per i dip...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Prosegue la costante crescita dell’occupazione in Italia e lo dimostrano, ancora una volta, i dati Istat. A giugno l'occupazione è cresciuta di +0,3%, pari a +82mila unità, per uomini e donne, per tutte le classi d'età e per i dipendenti. Sono diminuiti i disoccupati e gli inattivi. Il tasso di disoccupazione totale è sceso al 7,4% (-0,2 punti), mentre quello giovanile al 21,3% (-0,4 punti). Il tasso di inattività è diminuito al 33,5% (-0,1 punti). Tutti dati che confermano come la nostra attività di governo sia efficace e le misure per rilanciare il mercato del lavoro, per far incontrare domanda e offerta, siano quelle giuste. Abbiamo creato le condizioni affinché i lavoratori possano trovare un'occupazione concreta con salari dignitosi, eliminando l’assistenzialismo e dando una spinta all’economia e all’aumento della produttività". Lo afferma il presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto.