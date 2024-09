Lavoro: Rizzetto (Fdi), 'patente a punti strumento importante contro infortuni'

Siracusa, 23 set. (Adnkronos) - "Entrerà in vigore la patente la patente a punti, chiaramente ci saranno dei passaggi parlamentari, laddove necessari, per poter anche migliorare quello che, secondo noi, potrebbe essere uno strumento molto importante per cercare di diminuire il dato dramm...

Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – "Entrerà in vigore la patente la patente a punti, chiaramente ci saranno dei passaggi parlamentari, laddove necessari, per poter anche migliorare quello che, secondo noi, potrebbe essere uno strumento molto importante per cercare di diminuire il dato drammatico degli infortuni e soprattutto delle morti sui luoghi di lavoro". Lo ha detto il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, Walter Rizzetto (Fdi), a margine della sua visita allo stand Inail al G7 di Siracusa sull'Agricoltura.

"E' stato fatto abbastanza sino ad oggi dal decreto 81 in poi, le leggi esistono serve fare ancora molto di più in termini di prevenzione- dice Rizzetto- Per questo io sono molto contento che sia stata votata la mia proposta sull'obbligo dell'insegnamento della sicurezza o dei rudimenti della sicurezza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quindi, dal prossimo anno scolastico dalle elementari in poi verrà insegnata anche attraverso l'istituto della testimonianza ovvero prenderemo dei testimonial che andranno nelle scuole a spiegare evidentemente quello che è e dovrà essere la sicurezza perché ne vale la salute".

E conclude: "In questo momento è al Senato, è stata votata farà un passaggio molto rapido alla Camera e dopo è in campo la proposta".