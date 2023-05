Lavoro: Salvini, 'da sinistra e sindacati cortei e polemiche, da noi fatti'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Approvato al Consiglio dei Ministri del #PrimoMaggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrod...

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – "Approvato al Consiglio dei Ministri del #PrimoMaggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.