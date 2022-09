Lavoro, Salvini: reintrodurre voucher, meglio che disoccupazione

Milano, 30 set. (askanews) – “Io so la difficoltà di trovare manodopera, ancora in questi giorni, mentre si è eliminato per esempio il lavoro a tempo. Io penso che siano molto meglio il voucher e il lavoro a tempo rispetto alla disoccupazione. Reintrodurre il lavoro pulito, trasparente, a tempo, in agricoltura, la stagionalità, sarà fondamentale”. Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini, durante una visita al Coldiretti Village.