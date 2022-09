Lavoro: Salvini, ‘reintrodurre voucher, sono meglio di disoccupazione’

Milano, 30 set. (Adnkronos) – "Io penso che sia molto meglio il voucher e il lavoro a tempo della disoccupazione". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal Villaggio Coldiretti di Milano. "Reintrodurre il lavoro pulito, trasparente e a tempo in agricoltura e la stagionalità, sarà fondamentale.

Gli italiani hanno votato domenica. Adesso c’è da mantenere: l’agricoltura e la pesca sono fondamentali", ha detto Salvini.

Dopo aver "ringraziato gli imprenditori agricoli perché durante il covid non si sono fermati mai", il segretario della Lega ha sottolineato come si tratti di "un settore che cresce e uno dei pochi settori che ha creato occupazione, anche in questi mesi difficili, nonostante delle normative che ora dopo il voto potranno essere spazzate vie.

Io so la difficoltà di trovare manodopera, ancora in questi giorni, mentre si è eliminato per esempio il lavoro a tempo".