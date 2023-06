Lavoro: Sarracino, 'mobilitiamo nostro popolo su battaglie precise'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo perso le elezioni amministrative, ed è vero. Ma onestamente alcune delle critiche che si leggono sono ingenerose e strumentali. Tutte le mozioni che si sono confrontate all'ultimo congresso nazionale erano d'accordo sul fatto che l'organizzazione del nostro partito dovesse cambiare. Un partito che nei territori è ricco di potenzialità ma che in alcune parti del paese ha dei problemi". Così Marco Sarracino, responsabile Sud e coesione territoriale nella segreteria Pd, rispondendo alle domande degli ascoltatori, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

"Poteva mai farlo la segretaria nel giro di due mesi? Sono problemi su cui occorre agire con nettezza e profondità in vista delle prossime europee. Ora è il tempo di reagire, abbiamo al Governo la destra più identitaria della storia repubblicana, e francamente mi concentrerei su questo. Su come organizziamo l'opposizione. Per farlo occorre da un lato mobilitare il nostro popolo su battaglie precise. La priorità del Pd è la questione sociale e salariale. Il Governo ha presentato un decreto lavoro, che più che parlare di lavoro, racconta di come aumentarne la precarietà".

"Scendiamo nelle piazze e raccontiamolo. Chi è venuto a votarci alla primarie va assolutamente richiamato: sono donne e uomini la cui preoccupazione non è come sovvertire i rapporti di forza nel Pd, ma come sovvertirli nella società. Rafforziamo la nostra identità ma al tempo stesso facciamo di tutto affinché le opposizioni possano collaborare su alcune battaglie parlamentari. Penso al salario minimo e all'autonomia differenziata".