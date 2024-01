Lavoro, Sarracino (PD): "Politiche maggioranza sono fallimentari"

Roma, 17 feb. (askanews) – “C’è grande incertezza sul futuro della nostra economia e le prossime elezioni americane, unite a quelle del rinnovo del Parlamento europeo, possono davvero stravolgere gli attuali equilibri anche alla luce dei numerosi conflitti che purtroppo oggi ci sono nel mondo. Le preoccupazioni delle aziende e dei mercati, così come quelle di tantissimi cittadini, che emergono dal sondaggio di Heidrick&Struggles sono anche le nostre”, ha dichiarato l’On. Marco Sarracino, membro della Commissione Lavoro, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Nel nostro paese – ha aggiunto – credo che la maggioranza stia imboccando la strada sbagliata. Due temi per esempio: sull’autonomia differenziata tra le regioni, si provoca un danno alla competitività di tutta Italia: come possiamo pensare di rapportarci con gli altri paesi con venti politiche energetiche differenti? Sulle Zone Economiche Speciali dobbiamo segnalare che il credito di imposta messo in questa legge di bilancio equivale a 1,8mld di euro. Risorse assolutamente insufficienti visto che sono praticamente le stesse della vecchia legge di bilancio, solo che il perimetro territoriale a cui si fa riferimento è di 500 volte più grande. Oltre al fatto che per accedere ai vantaggi della Zes le imprese dovranno fare un investimento minimo di 200mila euro, cosa che moltissime aziende medio-piccole non sono in grado di fare. Così non si cresce, anzi è una presa in giro”, ha concluso Sarracino.