Lavoro: Sbarra, 'Governo apra fase di confronto e dialogo per arrivare a nuovo Patto sociale'**

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Sollecitiamo il governo ad aprire urgentemente una fase di confronto, di ascolto di dialogo per rimettere in priorità il lavoro, la crescita lo sviluppo la coesione sociale. Dobbiamo aprire una grande discussione per arrivare a negoziare un nuovo e moderno patto sociale per la crescita economica, lo sviluppo, il lavoro e l'equità".

Ad affermarlo è il segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra a margine della manifestazione a Firenze in occasione della mobilitazione organizzata da Cgil Cisl e Uil per rivendicare la proroga del blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, insieme a una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive del lavoro, maggiore attenzione sul tema della sicurezza.

"C'è la necessità di ripartire insieme. Insieme dobbiamo sostenere la ricostruzione del Paese risollevandolo dalle macerie di questa grande emergenza sanitaria, economica, sociale e produttiva e occupazionale", aggiunge Sbarra.