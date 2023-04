Lavoro: Schlein, 'asili nido e servizi nostra ossessione, così si aiuta lavoro donne'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Mentre la manovra e Def del governo tagliano la spesa sociale, noi al contrario crediamo occorra investire molto di più nella salute e sanità pubblica. E accanto a questo l'altra grande sfida è un grande investimento nella scuola pubblica c...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Mentre la manovra e Def del governo tagliano la spesa sociale, noi al contrario crediamo occorra investire molto di più nella salute e sanità pubblica. E accanto a questo l'altra grande sfida è un grande investimento nella scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale". Così Elly Schlein ad un'iniziativa elettorale a Ragusa.

"Ci prendono in giro ma noi abbiamo una vera ossessione sull'aumento del numero e dell'accessibilità agli asili nidi. Troppe donne sono costrette a scegliere di non lavorare per mancanza di servizi". E poi il tema dell'autonomia differenziata: "Ho sentito il ministro dire che sono solo i presidenti di regione di centrosinistra a porre problemi. Quindi i presidenti di centrodestra antepongono gli interessi di partito a quello delle regioni al Sud che governano?".

"Salute e scuola pubblica, la questione dell'autonomia, del lavoro di dignità e non precario e povero, la questione del clima: su questi grandi temi, noi possiamo fare la differenza".