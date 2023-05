Lavoro: Schlein, 'Dl nasconde il trucco, il governo ricatta due volte'

Roma, 3 mag (Adnkronos) - Nel Dl lavoro "il problema è che il taglio del cuneo è temporaneo, non è strutturale e nasconde il trucco: si possono contrattare le casuali dei contratti e i termini anche tra le parti, ma c'è un dislivello di potere e delegare a quel ...

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Nel Dl lavoro "il problema è che il taglio del cuneo è temporaneo, non è strutturale e nasconde il trucco: si possono contrattare le casuali dei contratti e i termini anche tra le parti, ma c'è un dislivello di potere e delegare a quel livello vuol dire rendere il lavoro più ricattabile. E così ti ricatto due volte, perchè se non accetti quel lavoro sei precario e non c'è uno strumento di sussidio". Lo ha detto Elly Schlein a 'L'aria che tira', su La7.