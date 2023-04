Lavoro: Schlein, 'domani Meloni aumenta precarietà, noi vogliamo fare opposto'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Per noi la prima grande questione è quella di cui si parla in questi giorni, ma mai abbastanza e bisogna farlo tutti i giorni dell'anno e non solo il Primo maggio: noi siamo stufi di vedere sacche di lavoro povero e precario che condannano le giovani gen...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Per noi la prima grande questione è quella di cui si parla in questi giorni, ma mai abbastanza e bisogna farlo tutti i giorni dell'anno e non solo il Primo maggio: noi siamo stufi di vedere sacche di lavoro povero e precario che condannano le giovani generazioni e le donne, specialmente al Sud, a una precarietà insopportabile e che domani il governo Meloni vuole aumentare". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Ragusa per un'iniziativa elettorale per le amministrative.

Aumentare "estendendo l'utulizzo dei contratti a termine e dei voucher che sono la forma più becera di precarietà. Pensateci è quello che abbiamo visto in questi anni ed è quello che ha portato ad una precarietà che condiziona le vita ed è la causa della crisi della natalità di cui tanto parlano senza rendersi conto che se hai un contratto di due mesi e non sai che succede dopo" non puoi pianificare nulla, "non capiscono che la crisi della natalità è colpa della precarietà".

"Noi vogliamo fare l'opposto -sottolinea la segretaria dem- vogliamo riuscire a limitare i contratti e termine e riuscire insieme a sindacati, che ringraziamo per il loro impegno, a fare una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata e fare finalmente il salario minimo di abbiamo bisogno".