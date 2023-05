Lavoro: Schlein, 'scelte governo scellerate, Pd a fianco lavoratori

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termini possono essere stabilite nel confronto tra le parti come se le parti avessero ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termini possono essere stabilite nel confronto tra le parti come se le parti avessero lo stesso potere perchè una parte che è in grado di dare lavoro e un'altra che ha bisogno del lavoro per mangiare". Così Elly Schlein alla manifestazione dei sindacati a Bologna.

"Fare queste scelte vuol dire rendere lavoratrici e lavoratori molto più ricattabili, tra i giovani c'è la paura del futuro perchè se hai contratti così precari è difficile costruirsi un futuro e una famiglia per questo insistiamo che la questione della crisi della natalità è molto collegata alla precarietà".

"Se si vuol invertire la rotta la scelta del governo è la più sbagliata nella direzione più scellerata per il Paese. Noi come Pd scegliamo di essere la fianco di questa mobilitazione e portiamo avanti queste battaglie in Parlamento e nel Paese. Ci stiamo battendo molto per il salario minimo e sulle tutele del nuovo lavoro digitale".