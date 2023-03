Lavoro, Schlein: su salario minimo lavorino tutte le opposizioni

Rimini, 16 mar. (askanews) – “Il salario minimo è uno dei temi su cui tutte le opposizioni in Parlamento hanno presentato mozioni e proposte di legge. Quindi ne discuteremo” al congresso della Cgil a Rimini. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Il lavoro è stato al centro del dibattito di ieri alla Camera – ha detto Schlein – dove abbiamo voluto ricordare che questo è un paese in cui il lavoro si è impoverito, si è sempre più frammentato ed è diventato sempre più precario. Noi ci batteremo per un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro, ma di sfruttamento. Ci batteremo perché ci sono più di 3 milioni di lavoratori che sono poveri anche se lavorano, questo mi sono sentita di porre ieri all’attenzione del governo e della presidente Giorgia Meloni”.

“Tantomeno in una situazione di alta inflazione e di rischio di potere d’acquisto delle famiglie – ha aggiunto – non possiamo accettare che ci siano salari così bassi e contratti così precari. Quindi ci batteremo accanto al salario minimo le battaglie che abbiamo accennato ieri per la legge sulla rappresentanza e quella per riuscire a limitare finalmente i contratti a termine che condannano alla precarietà tantissimi giovani e donne di questo paese”.