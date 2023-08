Lavoro: Sciarra, 'opportuno emerga nuova normalità della subordinazione digitale'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Riflettere non solo sulle occasioni di progressiva estensione delle tutele, ma anche sull’opportunità che emerga una nuova normalità della subordinazione digitale, improntata a una flessibilità controllata, corredata di strumenti per l&rsq...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Riflettere non solo sulle occasioni di progressiva estensione delle tutele, ma anche sull’opportunità che emerga una nuova normalità della subordinazione digitale, improntata a una flessibilità controllata, corredata di strumenti per l’inclusione e per la formazione professionale continua, ispirata al rispetto dei principi di libertà ed eguaglianza e soprattutto capace di combattere ogni forma di discriminazione, nascosta dietro la solo apparente neutralità degli algoritmi". Così la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, al Meeting di Rimini.