Lavoro: Sciarra, 'rappresentanza lavoratori si sviluppa in parallelo a quella politica'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "La rappresentanza dei lavoratori si sviluppa in parallelo alla rappresentanza politica, pur essendo altra cosa da questa". Così la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra al Meeting di Rimini.

"La rappresentatività sindacale – precisa la Corte costituzionale – è sganciata da qualunque riconoscimento da parte del datore di lavoro ‘espresso in forma pattizia’, dunque non è negoziabile – prosegue – In effetti così sta accadendo. Il diritto del lavoro, e con esso l’azione dei soggetti collettivi, si propongono di convertire via via le tutele, orientandole verso mutevoli formule organizzative. In questo processo modulare di nuova sistemazione della disciplina, i lavoratori in quanto persone devono poter accedere ai diritti fondamentali, sia individuali sia collettivi, indipendentemente dal tipo di contratto che stipulano con il datore di lavoro".