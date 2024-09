Lavoro: Scotto (Pd), 'Calderone tecnicamente sfiduciata, fatto politico inequivocabile'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "La ministra Calderone è tecnicamente sfiduciata. Dai suoi uffici innanzitutto, che sembrano ormai dare i numeri. Sul collegato Lavoro si fa fatica a dare i pareri sugli emendamenti. E questa legge giace in commissione da ormai 10 mesi e dovrebbe essere portata la settimana prossima addirittura al voto dell’Aula. In extremis abbiamo appreso che saranno soppressi ben tre articoli su 23 per motivazioni che sono ancora ignote. Nel frattempo Forza Italia e Lega al Senato chiedono il rinvio della patente a crediti. Una misura voluta in prima persona dalla ministra. Calderone non ha più una maggioranza. E’ un fatto politico inequivocabile. Quando ne prenderà atto?". Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.