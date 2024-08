Lavoro: Scotto (Pd), 'meno trionfalismi su dati Istat'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Consiglierei alla ministra Calderone meno trionfalismi sui dati istat dell’occupazione. Intanto perché parliamo di un trimestre dove il dato del lavoro stagionale è prevalente. E poi perché si tratta di un aumento quasi esclusivamente legato al lavoro autonomo. Che significa spesso lavoro parasubordinato precario e intermittente. Persino la crescita di lavoro femminile e giovanile va vista nell’ottica delle ore lavorate visto che potrebbe esserci un’incidenza del part-time molto significativo". Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera.

"In ogni caso parliamo – soprattutto per la disoccupazione giovanile – del dato più alto dell’eurozona. Stupisce che questo non venga sottolineato mai. Soprattutto davanti all’esplosione – dati dell’Inps – della Cassa Integrazione nei principali settori produttivi", conclude Scotto.