Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Le proposte di legge, sul lavoro poi, maturano assieme. Additare il ministro Andrea Orlando e il Pd in maniera così aggressiva non solo mi pare sbagliato, sul punto e nel metodo, ma non credo che aiuti.

Le imprese, i lavoratori, il confronto di cui l’Italia ha bisogno". Così Filippo Sensi del Pd su twitter dopo le affermazioni di Carlo Bonomi di Confindustria.