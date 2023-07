Lavoro: Sisto, 'puntiamo su equo compenso, tariffe e formazione'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "L’equo compenso è un provvedimento importante, che testimonia l'attenzione che Governo e maggioranza intendono riservare al mondo delle professioni. È un primo tangibile obiettivo raggiunto, certo migliorabile. Sappiamo che la platea dei soggetti interessati può essere estesa e l'applicazione per i rapporti in corso deve essere verificata. Del resto, insieme al via libera definitivo, il Parlamento ha approvato anche ordini del giorno che ci chiamano a un monitoraggio continuo”. Così in un’intervista al Sole 24 Ore il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Un adeguato meccanismo tariffario per restituire condizioni di accettabile equilibrio alle diverse professioni è un impegno importante. Intendiamo muoverci in questa direzione. Un esempio è costituito dalle recenti misure che, sul fronte degli avvocati, hanno permesso l'adeguamento dei parametri anche con forti elementi innovativi”. Sulla formazione, infine, Sisto spiega: "Credo sarebbe importante caratterizzare meglio la formazione universitaria, accentuandone l'orientamento professionale, con corsi dedicati. Questo potrebbe poi avere riflessi sulla durata delle rispettive fasi preliminari all'ingresso nella professione. Se riusciamo a retroagire con momenti di formazione pratica, allora anche l'entrata al lavoro può essere anticipata".