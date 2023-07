Lavoro sportivo, D'Amico: nostra proposta contratto nazionale

Roma, 14 lug. (askanews) – “Premesso che c’è un riordino dell’intero settore sportivo che si concluderà a giorni e che questo governo ha preso particolarmente a cuore e sta completando, Confimprese vi inserisce la sua proposta, che nel contesto del riordino generale significa un contratto nazionale di lavoro a favore dei dipendenti, dei lavoratori e delle imprese che opereranno nel settore sportivo riformato in maniera tale da poter dare una cosiddetta certezza del diritto e del lavoro a tutti gli operatori del settore rinnovato. Siano esse le aziende o i lavoratori dello sport, che come si evince da questa riforma avranno delle caratteristiche di determinatezza che prima non avevano”.

Lo afferma Guido D’Amico, presidente di Confimprese Italia.