Lavoro: sulla Carta Giovani Nazionale arrivano offerte Manpower

Roma, 7 set. (Adnkronos/Labitalia) – Tutte le offerte di lavoro di Manpower a disposizione sul proprio smartphone tramite la App dei servizi pubblici 'IO' con, in più, l’indicazione di opportunità formative, stage, consigli su come presentarsi ai colloqui o su come realizzare un’efficace video candidatura.

Sono questi i principali servizi messi a disposizione degli oltre 2 milioni di giovani tra 18 e 35 anni iscritti alla 'Carta Giovane Nazionale' da Manpower, agenzia per il lavoro tra le più importanti sul territorio nazionale, in seguito ad un accordo di collaborazione con il Dipartimento delle politiche giovanili annunciato oggi.

“Manpower è la prima società del settore ad iniziare questo tipo di collaborazione con la Carta Giovani, e di ciò siamo particolarmente orgogliosi sia perché testimonia l’attenzione del nostro gruppo ai bisogni di lavoro e formazione dei nostri giovani, sia perché certifica l’alta qualità e affidabilità del nostro approccio", ha dichiarato Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup.

"Con questa nuova collaborazione -ha continuato- mettiamo a disposizione di questo importante segmento del mercato del lavoro, che rappresenta il 18% della popolazione pari a quasi 11 milioni di ragazze e ragazzi, una gamma allargata e completa di servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il percorso di carriera". "Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo -ha proseguito Gionfriddo- a una sfida fondamentale per il Paese quale quella dell’occupazione giovanile.

Secondo Eurostat il numero di disoccupati e inattivi under35 per il Paese rimane purtroppo molto alto. Secondo gli ultimi dati il 23%, pari a oltre 3 milioni, dei nostri giovani non studia né lavora e nemmeno ne cerca uno, i cosiddetti neet, ed è la percentuale più alta d’Europa. Il tasso di disoccupazione invece è al 23,1%, il terzo più alto dell’Unione dove la media è del 13,6%”.

La pagina Manpower è raggiungibile sulla App IO all’interno della categoria 'Lavoro e tirocini' della sezione 'Carta Nazionale Giovani'.

Qui si trovano tutti i servizi utili sia a un neomaggiorenne per affacciarsi sul mondo del lavoro sia a un trentenne per rafforzare le proprie competenze e migliorare la propria posizione lavorativa. Si va dalle proposte di stage alle offerte di lavoro, dalle opportunità di formazione professionale a consigli per migliorare il modo di proporsi alle aziende. Tramite l’app è possibile entrare in contatto con altri settori del gruppo Manpower oltre all’agenzia per il lavoro vera e propria.

Ad esempio, ci saranno le occasioni formative proposte da Experis Academy, il Training Provider di Experis specializzato nella formazione tecnica in ambito Ict, in collaborazione con le aziende più innovative del settore. Il servizio offerto da Manpower tramite la Carta offre poi strumenti più immediati per migliorare la propria occupabilità. Per esempio, le 'pillole' video di MySkills sono incentrate sull’importanza delle soft skills, su quanto siano oggi ricercate dalle aziende e su come svilupparle. My Self Presentation invece dà consigli su come costruire la propria video candidatura. Presenti anche test di autovalutazione per valutare in completa autonomia la propria attitudine ad apprendere nuove competenze.

La Carta Giovani Nazionale è lo strumento ideato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili oggi disponibile in modalità totalmente digital e via smartphone. È rivolto a tutti i residenti in Italia che abbiano tra i 18 e i 35 anni, scade al compimento del 36° anno d’età, fa parte del circuito Eyca (european youth card association), organizzazione non profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza attiva delle e degli under 35, e ha un soggetto membro in ogni Paese europeo. Attraverso l’app IO la Carta permette l’accesso a beni, servizi, esperienze e opportunità. E da oggi, grazie a Manpower, a opportunità lavorative e formative