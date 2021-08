Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Se c'è qualcuno che si è battuto contro la delocalizzazione sono stato io, mi hanno intitolato una strada in Spagna perchè ho convinto, attraverso la politica industriale, una multinazionale americana a non fuggire dall'Europa, non ponendo paletti a chi non riesce a sopravvivere qua".

Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un dibattito al Meeting di Rimini.