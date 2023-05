Lavoro: Turco (M5S), 'serve aumento salari non basta solo taglio cuneo'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “La presidente del Consiglio, non si sa se in modo gravemente inconsapevole o con allarmante cognizione di causa, dice cose che vanno contro le sue stesse, presunte intenzioni. Questa volta sul tema dei salari, la Meloni sostiene che occorra tagliare il cuneo fiscal...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio, non si sa se in modo gravemente inconsapevole o con allarmante cognizione di causa, dice cose che vanno contro le sue stesse, presunte intenzioni. Questa volta sul tema dei salari, la Meloni sostiene che occorra tagliare il cuneo fiscale per aumentarli. Nessuno nega l'utilità del taglio del cuneo, ma la diminuzione prevista dal Governo, per ora, è del tutto insignificante e non strutturale". Così in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

"Soprattutto si tiene alla larga da misure fondamentali di politica del lavoro, per le quali i tempi sono ampiamente maturi: un salario minimo legale e una detassazione degli aumenti salariali, operazione quest'ultima che favorirebbe i rinnovi contrattuali, inciderebbe meno sull’aumento del costo del lavoro per le imprese e aumenterebbe in maniera permanente la busta paga del lavoratore. Il M5S ha da tempo le sue proposte sul tema”, conclude.