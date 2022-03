Lavoro: Umana-Galdus, 13 ragazzi trovano occupazione con percorso formativo

Roma, 29 mar. (Labitalia) – Il corso Ifts di amministrazione di impresa 4.0 di Galdus, ente di formazione professionale con sede principale a Milano, ha aperto le porte del lavoro a 13 giovani allievi che a febbraio hanno iniziato il proprio percorso formativo e lavorativo con un contratto di apprendistato presso aziende e studi professionali a Milano.

I percorsi Ifts sono percorsi didattici post diploma della durata di un anno (1.000 ore) ad alta specializzazione tecnologica e che permettono di conseguire un titolo di studio di IV livello europeo.

Le realtà che nel mese di gennaio hanno aderito al progetto connesso al corso Ifts 'Tecniche per la contabilità, l’amministrazione e il controllo di gestione di imprese 4.0' hanno così avuto la possibilità di inserire in organico giovani diplomati per formare le nuove figure professionali nel modo più corrispondente alle proprie esigenze.

Umana, agenzia per il lavoro e partner tecnico di progetto, che ha assunto formalmente gli studenti, ha supportato Galdus in tutte le fasi di realizzazione di questo percorso in particolar modo assicurando il giusto matching con le aziende.

“Questa iniziativa -ha commentato Stefano Bertolina, direttore dell’alta formazione- rende molto bene il ruolo concreto che Galdus ricopre nel terreno di incontro tra il mondo dei ragazzi in cerca di occupazione e quello delle aziende.

Con questo progetto abbiamo permesso a un gruppo di nostri giovani allievi di entrare nel mondo del lavoro e abbiamo toccato con mano la soddisfazione delle aziende per aver ottenuto una concreta risposta ai propri fabbisogni di personale qualificato".

“Un’esperienza virtuosa -spiega Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana- che ha consentito agli studenti di intraprendere un percorso formativo che guarda concretamente al mondo del lavoro, e alle aziende di far conoscere la propria realtà a giovani di talento che potranno supportarle nei loro progetti di sviluppo.

L’apprendistato duale assume oggi un valore strategico e l’esperienza con Galdus conferma il valore di questo strumento”.

Al momento dell’inserimento gli allievi del corso Ifts 'Tecniche per la contabilità, l’amministrazione e il controllo di gestione di imprese 4.0' hanno una preparazione di base che gli consente di essere operativi fin da subito, avendo già svolto 240 ore di formazione tecnica in contabilità generale e bilancio, informatica per l’amministrazione di impresa e comunicazione con i fornitori e clienti; durante il periodo in azienda, completeranno il proprio percorso con ulteriori 160 ore di formazione didattica che approfondiranno aspetti fiscali e tributari, controllo di gestione e digitalizzazione di impresa.

Galdus realizza percorsi Ifts di specializzazione nei settori alta pasticceria e cioccolateria, oreficeria, information technology, amministrazione di impresa, food&beverage. Il corso Ifts in questione, 'Tecniche per la contabilità, l’amministrazione e il controllo di gestione di imprese 4.0', è stato realizzato in collaborazione con università Cattolica del Sacro Cuore, Ugrc unione commercialisti ed esperti contabili, l’Iis 'Piero della Francesca' di San Donato Milanese e U.Form.